Abel e as perguntas incómodas: "É uma falta de respeito para quem vem atrás"

Declarações do técnico português, no final do encontro com o Avaí, que o Palmeiras bateu por 3-0. A cinco jornadas do final, bicampeão sul americano tem vantagem de onze pontos face ao segundo

Perguntas incómodas: "São legítimas as perguntas que vocês fazem, mas eu não gosto. Para mim é uma falta de respeito para quem vem atrás, não devemos desvalorizar os nossos adversários. É uma reflexão que temos que fazer e temos que continuar a fazer o nosso caminho, jogo a jogo. Digo aos meus jogadores para não ouvirem as vossas perguntas, não irem atrás das vossas cantigas mas sim para continuarem a manter o foco no que fazem diariamente."

Luta pelo título: "É um jogo de cada vez e não vou fugir disso, porque o que nós queremos os que estão atrás de nós também querem."

Reação após triunfo sobre Avaí: "Respeito sempre os nossos adversários e é isso que temos que continuar a fazer. Disputar cada jogo de forma séria. Com calma, confiança, muito trabalho. Nota-se ansiedade na equipa, pressa de querer resolver rapidamente o jogo, mas o importante é chegar ao final de cada um com o trabalho bem feito."