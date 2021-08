Abel Ferreira e António Oliveira: um encontro no Brasil contra a crise interna

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A viver maus momentos no Brasileirão, Palmeiras e Athletico procuram regressar aos bons momentos em jogo a contar pela 18.ª jornada.

Em queda livre no campeonato brasileiro, Palmeiras e Athletico Paranaense defrontam-se na madrugada deste domingo (01h00), no Allianz Parque, em São Paulo, em jogo a contar pela 18.ª jornada da competição. As equipas comandadas pelos treinadores portugueses Abel Ferreira e António Oliveira procuram interromper a má fase.

As situações recentes das duas equipas são parecidas. O Palmeiras não vence na competição há quatro jornadas, com apenas um ponto somado em 12 possíveis: derrotas para Cuiabá, Atlético Mineiro e Fortaleza, e empate com o São Paulo. A equipa de António Oliveira vem de uma sequência pior: quatro derrotas consecutivas: Atlético Mineiro, São Paulo, Cuiabá e Corinthians.

O Furacão ocupa o nono posto do Brasileirão com 23 pontos, enquanto o Palmeiras, em segundo com 32, já vê o Atlético Mineiro abrir seis pontos de vantagem na liderança.

Apesar do mau momento na competição nacional, Palmeiras e Athletico têm como trunfo o bom momento noutras competições. O Verdão eliminou o rival São Paulo e está nas meias-finais da Libertadores. O Furacão, por sua vez, está nos quartos de final da Taça do Brasil e ainda nas meias-finais da Taça Sul-Americana.