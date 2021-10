Abel Ferreira e a luta pelo Brasileirão: "Amanhã vão começar a dizer que o Palmeiras é favorito"

Declarações de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, após a vitória este domingo diante do Grémio, em jogo a contar pela 29,ª jornada do campeonato brasileiro.

Um ano no Palmeiras: "Ao clube e aos adeptos, o que sinto é gratidão, porque me deram a oportunidade de crescer na minha carreira. Quem estiver preparado para perder, vai ganhar. É preciso colocar essa semente em cada um. O melhor de nós está para chegar. Acredito que é possível ser ainda melhor, ainda mais 'palestriniano', se existe essa palavra."

Luta pelo título do Brasileirão: "Vamos manter a mesma linha. Jogo a jogo, cada jogo somar os três pontos, esta era a nossa vontade, a nossa missão. Montámos um bom plano de jogo, os jogadores entraram focados no que tinham de fazer. Coragem para assumir riscos, sabemos que é difícil jogar contra o Grémio, num momento de pressão. É difícil manter a equipa sempre em alta. Exige de nós uma dedicação, porque é uma grande equipa, com imensos adeptos e vive muita pressão, e repito como é difícil manter a equipa em alta."

Adversário: "Dou mérito aos que ganham e aos que perdem, e o nosso adversário trabalhou muito para ganhar, mas encontrou um Palmeiras muito forte e muito consistente."

Favoritismo: "Uma coisa é quando o plantel está todo à disposição e o treinador pode escolher. Quando estamos todos juntos, somos muito competitivos e muito fortes. Quando faltam jogadores, a equipa fica menos competitiva. Vamos continuar a manter o foco, vamos continuar, nem no 8 nem no 80, porque amanhã vão começar a dizer que o Palmeiras é favorito a isto ou aquilo. Vamos trabalhar com afinco, a manter a mentalidade vencedora. Os jogadores percebem cada vez mais e têm crescido mentalmente. Se tens dúvidas, podes ver o Grémio no ano passado, que estava a disputar connosco a Taça [do Brasil]."