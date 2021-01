Abel Ferreira e a final da Libertadores à porta: "Tenho uma certeza absoluta..."

Treinador do Palmeiras garante que a equipa está preparada para o duelo com o Santos.

O Palmeiras, do português Abel Ferreira, somou o terceiro jogo sem ganhar no campeonato brasileiro de futebol, a empatar 1-1 na receção ao Vasco da Gama. Mas é na final da Taça Libertadores, com o Santos, que as atenções estão concentradas, conforme referiu o técnico português após o jogo.

"É um jogo muito particular, é uma final. É fruto de um grande trabalho das duas equipas. Chegam as duas com o mesmo desejo e ambição. Da minha parte, vamo-nos preparar como temos feito em todos os jogos, encarar as emoções que temos e aceitá-las. Quando chegar o momento do apito do árbitro, temos de concentrar a nossa energia para o plano de jogo. Não é esta semana. Tenho falado antes. Não nos vamos preparar agora, já nos estamos a preparar. Tenha a certeza absoluta que esta rapaziada está preparada para esta final", declarou as jornalistas.

"Para ganhar títulos temos de estar em clubes como o Palmeiras. Foi esse o grande desafio que aceitei. Senti e sinto que temos todas condições para isso. Foi por isso que atravessei o Atlântico, para eu, juntamente com os jogadores, neste grande clube, trabalhar para chegar às decisões e ganhar. Encaro de forma natural. Para trás há muito trabalho, não esqueço o trajeto desde quando comecei até agora. Há sempre uma primeira vez, temos de aproveitar, desafiar-nos e dar nosso melhor", vincou, confiante na conquista do primeiro título.

O encontro com o Santos, no Maracanã, está agendado para sábado e tem início às 20h00 de Portugal continental.