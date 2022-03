Abel Ferreira dirige-se aos adeptos do Palmeiras: "Durmam descansados"

Abel Ferreira com mais um título no currículo

Treinador português tem contrato até ao final de 2022 e ainda não se sabe se vai ou não renovar. Os primeiros a saber da decisão serão os jogadores e a família, insistiu Abel.

Depois da vitória por 2-0 sobre o Ituano, no Campeonato Paulista, Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, foi novamente questionado sobre o seu futuro à frente do Verdão, numa altura em que se sabe que o português já esteve reunido com a direção do clube e revelou já ter uma decisão tomada. Na conferência de imprensa, Abel disse aos adeptos para dormires descansados.

"Já disse que os primeiros que vão saber serão os meus jogadores. Vocês sabem perfeitamente a relação que tenho com este clube, com estes jogadores. São as relações que me prendem aos clubes, não é outra coisa. É o que se cria dentro do clube. Já sei que, quando não ganhar, vocês serão os primeiros a criticarem-me, alguns adeptos vão cobrar-nos. Sei como funcionam as regras do jogo desde o primeiro dia que cheguei", frisou.

"Vou dizer aquilo que disse no último jogo em casa, sobretudo aos adeptos palmeirenses: durmam descansados. Hoje, vou fazer o mesmo, também vou dormir descansado", completou.