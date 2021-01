Abel Ferreira deixou mensagem nas redes sociais e o Palmeiras respondeu

Depois da euforia no relvado e da conferência de imprensa, o treinador português fez publicação nas redes sociais.

Numa altura em que o Palmeiras já se encontrava a caminho de São Paulo e já depois de toda a festa no relvado do Maracanã e da emoção na sala de imprensa, Abel Ferreira assinalou a conquista da Taça Libertadores com uma mensagem nas redes sociais.

"Parabéns e obrigado, família Palmeiras! Muito feliz por fazer parte dessa história com vocês. Esta conquista é de todos nós. Mais uma vez, avanti palestra!", escreveu o técnico português, que conduziu o Verdão à vitória na principal prova de clubes da América do Sul.

Na caixa de comentários, o próprio clube não deixou de agradecer a Abel: "Hoje você fez história! O nosso muito obrigado e Avanti Palestra!", pôde ler-se no comentário feito pela conta do Palmeiras no Instagram do treinador.