Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Treinador assegurou que já tomou uma decisão acerca de uma eventual renovação de contrato com o Palmeiras, mas que primeiro vai comunicá-la aos jogadores.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, revelou que teve uma reunião com a presidente do clube, Leila Pereira, para discutir uma eventual renovação de contrato e afirmou que já tomou uma decisão, mas que os primeiros a saber vão ser os jogadores.

"As primeiras pessoas que têm de saber são os meus jogadores. O que eu sou hoje, aqui, no Brasil, devo a eles, porque, de facto, nós construímos uma verdadeira equipa. Portanto, os primeiros a saber da minha decisão, além da minha família são eles. A minha decisão está tomada, mas vou dizer-lhes primeiro", disse numa entrevista no programa Roda Viva.

O técnico português tem contrato com o Verdão até ao final da temporada no Brasil - dezembro de 2022 - e o emblema paulista quer manter o técnico, que também terá abordagens de outros países. O Benfica foi um dos clubes apontados recentemente.