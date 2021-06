Abel Ferreira criticado na imprensa brasileira: "Agora, merece a pressão. Não está a jogar bem"

O treinador do Palmeiras, o português Abel Ferreira não tem tido um bom arranque no campeonato brasileiro e tem vindo a ser questionado na imprensa do Brasil.

Uma derrota, uma vitória e, por fim, um empate, este último sábado no dérbi em casa com o Corinthians (1-1). Os quatro pontos somados em nove possíveis (44,4% de aproveitamento) no arranque no campeonato brasileiro somam-se a outras deceções recentes e, assim, o treinador português Abel Ferreira começa a sofrer críticas também da imprensa brasileira.

Após conquistar a Taça Libertadores e a Taça do Brasil na última temporada, na época atual Abel tem acumulado resultados negativos. Perdeu a final do campeonato paulista para o rival São Paulo e no meio da semana foi eliminado da Taça do Brasil pelo CRB, equipa da segunda divisão nacional. Além disso, foi derrotado nos penáltis nas decisões da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, diante do Flamengo e do Defensia y Justicia, respetivamente.

"Acho que é o pior momento do Abel Ferreira no Palmeiras. Foi eliminado pelo CRB, uma equipa da segunda divisão. Agora está com quatro pontos em três jogos [no Brasileirão]. Não gosto do estilo dele, mas estava sendo injustiçado. Foi muita pressão em cima dele por perder nos penáltis para o Flamengo, e não tem problema nenhum. Contra o Defensa y Justicia, o Palmeiras não jogou bem. Valia um troféu, mas não era um campeonato. Agora, merece a pressão. Não está a jogar bem, não consegue jogar nada. Está num momento meio conturbado", analisou o colunista Menon, do portal UOL.

O Globoesporte, por sua vez, diz que "o Palmeiras vive o primeiro momento de pressão da era Abel Ferreira no comando da equipa". O portal, entretanto, admite que "é inegável que o Palmeiras foi obrigado a passar por mudanças importantes recentemente", referindo-se a desfalques como o defesa Gómez, convocado pela seleção paraguaia para a Copa América, além dos lesionados Kuscevic e Alan Empereur .

"Apesar das muitas ausências e de termos menos opções, a equipa continuou competitiva e criou oportunidades para fazer golos [diante do Corinthians]. Nossos recursos não são os mesmos que eram há um mês, mas os jogadores têm dado uma resposta boa. Mesmo no último jogo em casa, que foi duro pela quantidade de oportunidades que criámos e não conseguimos fazer. Hoje perante um adversário que tem qualidade conseguimos criar cinco oportunidades, concretizámos duas, uma em fora de", justificou Abel Ferreira na noite deste sábado.