Abel Ferreira critica arbitragem: "Quis ser o protagonista do jogo"

O Palmeiras perdeu com o Atlético Mineiro e viu o Galo afastar-se na liderança do Brasileirão.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, recebeu ordem de expulsão no jogo frente ao Atlético de Mineiro na sequência de um lance em Patrick de Paula foi também expulso. O português não concordou com a decisão, protestou, e foi excluído. Após a partida, que o Verdão perdeu por 2-0, o técnico criticou a arbitragem.

"Infelizmente, hoje houve uma equipa em campo que não esteve à altura das outras duas e por incrível que pareça não foi o árbitro, o Bruno. Foi o assistente, o senhor Rodrigo Correa. O árbitro da partida tinha tomado uma boa decisão em não dar amarelo ao Patrick, mas não sei porquê o bandeirinha, a 40 ou 50 metros, dá instruções ao senhor Bruno para expulsar o Patrick de Paula. As imagens são claras, o Patrick de Paula não toca no jogador adversário. O problema não foi só esse. Este mesmo senhor, Rodrigo Correa, expulsou-me, também. Não estava satisfeito a ficar a 40, 50 metros quando o árbitro decidiu bem em deixar seguir. O assistente fez questão de expulsar o Patrick e no momento seguinte expulsar o treinador", referiu

"E digo mais: o árbitro percebeu que errou e errou feio. E pediu desculpa aos nossos jogadores. Mas agora não adianta, pois há muita coisa em jogo, dinheiro em jogo, títulos em jogo, o nosso trabalho, dedicação, os nossos adeptos, que torcem pelo nosso melhor desempenho. Há um lance capital, com influência direta no desenrolar do jogo", criticou.



"O senhor Rodrigo Correa quis ser o protagonista do jogo. Não só expulsou o Patrick, achou que o técnico tinha de ser expulso, porque reclamou que o Patrick tinha escorregado. Às vezes todos temos dentro de nós um pouco de arrogância e assumo a minha parte, porque também a tenho. Quando eu arrumo assumo e dou a cara. O árbitro foi ao meu capitão, pediu desculpas, mas ficamos sem três pontos. Tivemos de correr muito tempo só com dez. Mas o que não nos mata nos torna mais fortes", disse ainda Abel Ferreira.

Com a vitória, a equipa mineira alarga a sua vantagem para cinco pontos sobre o segundo classificado, o Palmeiras.