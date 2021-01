Abel Ferreira confiante: "Falta a última peça e a última peça é hoje"

Antes do início da final da Taça Libertadores, contra o Santos, este sábado, técnico português demonstrou confiança no título do Palmeiras. Jogo com início às 20h00.

Antes do início da final da Taça Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, Abel Ferreira demonstrou muita concentração e confiança na conquista do título. O treinador do Verdão garantiu um jogo de alto nível.

"Acredito muito que é o trabalho que nos leva ao sucesso. Estamos preparados. O nosso propósito é levantar o troféu. Falta a última peça, e a última peça é hoje. Os jogadores jogam ao mais alto nível, e é isso que temos que fazer hoje", disse.

Abel Ferreira destacou que a equipa do Palmeiras está com a mente tranquila e confiante para o último jogo da competição. "É um jogo mediático, que nos traz muita vibração, muita energia, no qual todos jogadores gostariam de participar. Somos privilegiados por estar aqui. Estamos com a mente calma, confiantes, querendo desfrutar deste momento. Este jogo é um espetáculo, um desafio, e temos que encará-lo como tal."