Abel Ferreira completa 100 jogos como treinador do Palmeiras

Português vai completar marca história

Abel Ferreira vai completar uma marca histórica na receção ao Atlético Goianiense, às 0h30 desta quinta-feira, no Allianz Parque, em jogo a contar pela 31.ª jornada do campeonato brasileiro. Será o jogo número 100 do treinador protuguês à frente do Palmeiras. Abel chegou ao clube a 5 de novembro de 2020.

Nesse período, o Palmeiras teve 60 por cento de aproveitamento: 53 vitórias, 22 empates e 24 derrotas. O principal título foi a Libertadores do ano passado, competição que Abel poderá novamente conquistar este ano, já que está na final com o Flamengo. O jogo vai ter lugar no dia 27.

Abel Ferreira não esteve no banco em todos os 99 jogos. Em 11 ocasiões, ficou de fora, ora por estar castigado, ora porque recuperava da covid-19. Os adjuntos, também portugueses, João Martins (nove vezes) e Vitor Castanheira (duas vezes), foram os responsáveis por comandar o Verdão nessas partidas.