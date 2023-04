Abel Ferreira coleciona títulos no Brasil: oito em dois anos e meio de Palmeiras

O Palmeiras venceu este domingo o Água Santa, por 4-0, conquistando o 25º Paulistão da sua história.

Depois da derrota na primeira mão frente ao Água Santa, a vitória caseira deste domingo por 4-0 permitiu ao Palmeiras conquistar o 25º título estadual do seu historial, sendo este o terceiro Paulistão consecutivo para a equipa treinada por Abel Ferreira.

Há cerca de dois anos e meio no Brasil, o técnico português levantou o campeonato Paulista pela segunda vez seguida, juntando esse título a outros sete no palmarés: uma Taça Libertadores, um Brasileirão, uma Taça do Brasil, uma Supertaça Sul-americana e uma Supertaça do Brasil, para além de outro Paulistão.

Abel Ferreira passa desta forma a ser o treinador estrangeiro com mais títulos conquistados no Palmeiras, com oito, igualando Vanderlei Luxemburgo nas contas totais. O técnico mais titulado do Palmeiras continua a ser Oswaldo Brandão, com 10 títulos.