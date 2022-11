Abel Ferreira: "Campeões com todo o mérito, os que não gostam vão ter que nos engolir"

Declarações de Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, após a conquista do Brasileirão e antes de entrar em campo contra o Fortaleza (consagração com triunfo por 4-0)

Felicidade: "É um ano para relembrar. Não andamos atrás de recordes, mas fizemos uma campanha extraordinária na Libertadores, golos marcados, sofridos, uma equipa muito competitiva. É uma equipa que não joga bonito, mas joga bem. É diferente. Não é uma equipa que gosta de ter a maior posse de bola. Sabe quando tem que atacar e defender, jogar de forma equilibrada. Independentemente de onde for e seja contra quem for, a mesma mentalidade e forma de jogar. Isso é fruto de muito trabalho. Os jogadores ensinaram-me o caminho para ser campeão e todos juntos conseguimos esse feito de forma meritória, limpa, categórica. Só quem é de má-fé é que não reconhece a qualidade e a capacidade do elenco."

Justiça: "É uma noite especial porque somos campeões brasileiros com todo o mérito, com muita qualidade, capacidade, mentalidade. E agradeço por relembrarem as minhas palavras. Não mudaria uma vírgula do que disse. Não vim para passar férias. Vim para trabalhar, para juntar-me aos melhores e ganhar com os melhores, foi isso que fizemos. Um sentimento de gratidão e orgulho muito grande de ser treinador deste clube."

Campeão no dia em que completou dois anos no clube: "O sentimento é de muita gratidão e orgulho de tudo isso que esses jogadores têm feito. A nossa autoestima é tão grande que temos espaço para aqueles que gostam de nós e para aqueles que não gostam. Mas aqueles que não gostam vão ter que nos engolir de qualquer forma, porque os números estão aí. É inegável o que essa equipa faz. E contra fatos não há opiniões que nos façam mal, porque nos nossos corações cabem todos, os que gostam e os que não gostam."

Sequência de títulos: "Dar os parabéns ao Internacional, que fez uma campanha extraordinária. Mas, como disse o treinador do Internacional [Mano Menezes], havia aqui um problema que se chama Palmeiras. A consistência do Palmeiras. Isso é fruto do mérito dos jogadores. Os meus jogadores estão de parabéns. O mais difícil não é ganhar, mas ganhar de forma consistente. Muito honestamente, não sei se é só aqui no Brasil, mas é muito difícil ver uma equipa ganhar de forma consecutiva em três épocas seguidas como o Palmeiras ganhou. É disso que nos alimentamos, de vitórias."

Faltava o Brasileirão: "Confesso que queríamos ganhar muito essa competição, queríamos ganhar a Copa e por circunstâncias não conseguimos, são situações que me custam engolir, a Copa e a Libertadores, pela forma como nos tiraram da competição, merecíamos mais qualquer coisa. Mas tem muito a ver com a mentalidade que se instalou cá dentro, com o compromisso coletivo, com um equilíbrio muito grande mesmo quando perdemos, e uma vontade de crescer melhor todos os dias. Isso está intrínseco aos jogadores que querem a cada dia e cada jogo serem melhores e estão de parabéns por isso."