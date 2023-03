Abel Ferreira bateu marca de Scolari: "Fico chateado com pessoas que não gostam dele"

Abel Ferreira atingiu a 11.ª final enquanto treinador do Palmeiras, superando as 10 de Scolari.

Ao vencer (1-0) o Ituano, no domingo, Abel Ferreira apurou-se pela 11.ª vez para uma final enquanto treinador do Palmeiras. Neste caso, para o campeonato paulista. O treinador português superou, assim, as 10 finais de Luiz Felipe Scolari pelo Verdão.

Na conferência de imprensa, Abel Ferreira admitiu que não sabia desse feito e fez elogios ao antigo selecionador de Portugal, que chegou a convocar o antigo lateral direito do Sporting para a equipa das quinas.

"11.ª final? Não sabia, às vezes nem eu próprio tenho noção. Já passei o Felipão? Não, mas acho que nunca vou conseguir chegar ao que ele ganhou. Ele é o terceiro treinador com mais títulos no mundo. Às vezes fico chateado com algumas pessoas que não gostam dele. Penso: 'como é possível não gostar deste homem?'. Ele é top, como homem, como treinador, como pessoa. Está entre os brasileiros de quem eu gosto mesmo", referiu o técnico.