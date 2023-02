Abel Ferreira atinge 100.ª vitória no Palmeiras frente a Pedro Caixinha

Também esta noite, o Cuiabá, de Ivo Vieira, foi eliminado na primeira ronda da Taça do Brasil (3-4) e o Bahia, treinado por Renato Paiva, foi goleado no clássico frente ao Sport Recife (0-6).

Numa noite de muito futebol em solo brasileiro, Abel Ferreira atingiu a 100.ª vitória da carreira ao serviço do Palmeiras, que triunfou por 2-0 na receção ao Bragantino, orientado por Pedro Caixinha, em jogo da 10.ª jornada do campeonato paulista.

Rony abriu o marcador aos 13 minutos e, na reta final do encontro (90+3'), Breno Lopes fixou o resultado final, que permitiu o regresso do Verdão à liderança isolada do Grupo D da prova, com 24 pontos. Já o Bragantino segue na segunda posição do Grupo A, em igualdade pontual (10) com o líder Botafogo SP.

Por outro lado, Renato Paiva teve uma noite para esquecer no Bahia, após ter sido goleado por 0-6 no clássico frente ao Sport Recife, relativo à quinta ronda da Taça do Nordeste.

Em inferioridade numérica desde os 15 minutos, a equipa do técnico português sofreu golos de Luciano Juba (18', 26', de grande penalidade), Jorginho (36'), Vágner Love (55' e 59') e Sabino (90+3').

Vencedor de todos os jogos que realizou até este momento, o Cuiabá, de Ivo Vieira, foi eliminado de forma surpreendente na primeira ronda da Taça do Brasil, após um festival de golos diante do São Raimundo (4-3).

Após se ter visto a perder por 1-3 ao intervalo, fruto de Allan Rosário (3' e 36') e Tavinho (16') para o São Raimundo, o Cuiabá, que já tinha marcado por intermédio de Iury Castillo (22'), conseguiu empatar a partida aos 86', após golos de Alan Empereur (68') e Mateusinho.

No entanto, Rosário guardou o hat-trick para a compensação (90+2'), ditando a eliminação da formação orientada pelo português.