Abel Ferreira apresenta "Cabeça fria, coração quente" no IPO: "Isto parece uma bíblia..."

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, apresentou, na tarde desta quarta-feira, o livro "Cabeça fria, coração quente", no IPO do Porto. Os adjuntos Tiago Costa e Vítor Castanheira e o diretor do IPO, Dr. Júlio Oliveira, também estiveram presentes.

Livro mais íntimo: "Quando vínhamos para aqui, é a primeira vez que entro aqui após mais de dois anos, e levamos um banho de realidade num lugar onde se faz um trabalho silencioso e de excelência. Tenho uma equipa técnica extraordinária e a palavra "ajuda" sempre foi algo que nos pertenceu. Este livro foi um desafio que começou em Braga - disse ao Tiago para começar a escrever um diário. Depois fomos para o PAOK, a semente ficou plantada, mas só no Palmeiras é que aconteceu. Retrata as nossas experiências e entendemos que devíamos fazer uma pergunta a nós mesmos: 'o que é que os adeptos gostariam de saber para lá do que veem nas quatro linhas? Que dinâmicas estão à volta de um jogo, como se escolhem jogadores, como se vive? Os relacionamentos que temos entre o grupo...' Foi assente nessa pergunta, o que é que os adeptos gostariam de saber? É verdade que expomos muito, mas é ao mesmo tempo um trabalho de grupo. O Tiago [Costa] é um exímio escritor, eu nem sabia. Partilhámos dois anos de conquistas, alegrias, muitas emoções e não fazia sentido, depois de o termos lançado no Brasil, não o partilharmos com o público português, para quem gosta do desporto de forma simples, descomplexada. Ao mesmo tempo, com uma causa solidária muito nobre. Este livro retrata tudo o que fizemos nestes dois anos, escrito na primeira pessoa. Ele está de parabéns pela forma como escreveu o livro. Isto parece uma bíblia, está muito grosso, mas tem muita fotografia, tem uma imagem de duas crianças a lerem um livro, algo que gostei muito de ver."

Declarações de Tiago Costa, treinador-adjunto de Abel Ferreira:

"Agradecer ao IPO pelo trabalho magnífico, digno e enalteço o trabalho que aqui se faz. É uma honra para nós estar aqui hoje. É um livro que tem duas mãos, um grande coração [aponta para Abel] e alguns cérebros. Eu fui as mãos, o Abel o coração e os cérebros não são só as cinco pessoas que estão na contracapa, mas também as editoras. O processo de escrever foi um trabalho além do trabalho. O nosso dia a dia é exaustivo e este livro foi um trabalho além do trabalho. O Abel já disse tudo, mas este livro tem quase duas missões. Uma delas é a missão de vida da nossa equipa técnica, a de ajudar os outros. Este livro partilha experiências, os títulos vencidos, os que perdemos, as vitórias, as derrotas, as decisões que tomámos e não devíamos ter tomado... Não fala só de sucesso. Tem também a parte menos boa da vida."

Declarações de Vítor Castanheira, treinador-adjunto de Abel Ferreira:

"O Abel sempre teve a preocupação de guardar tudo em registo. Isto é uma coisa que nos acompanha há muito tempo, o Tiago tem essa preocupação de guardar tudo, para, quando precisarmos, recorrer a esses recursos. (...) É um episódio engraçado de se contar. No início do ano chegámos ao Palmeiras e o Abel teve a brilhante ideia de reunir o plantel no campo, pôr os cones nas posições que queremos que estejam e ver qual é o jogador que se vai disponibilizar para ajudar a equipa. Houve um miúdo, o Renan, que se disponibilizou para ajudar a equipa a lateral-esquerdo. Depois também o Scarpa se voluntariou. E jogou e jogou bem."

Declarações de Júlio Oliveira, diretor do IPO Porto:

Significado para o IPO (doação dos direitos de autor do livro à instituição): "É com muito orgulho que recebemos mais esta iniciativa. Direi três palavras para ilustrar o que é importante ser referido: Liderança, prova de que há portugueses que conseguem, pela sua ação e empenho, provar que a liderança faz a diferença e aqui é um bom exemplo. Está a ser importante. Dedicação a causas, que mesmo com um valor simbólico, é muito importante. E, acima de tudo, generosidade. Um líder que não seja generoso não é um verdadeiro líder. Agradecer pelo IPO; pelos profissionais, pelos próprios doentes. Além do gesto simbólico, há uma doação concreta."