Abel Ferreira após derrota do Palmeiras: "Não faço milagres, não há magia"

Treinador português poupou muitos titulares na ronda 33 do Brasileirão.

O Palmeiras foi derrotado em casa pelo São Paulo, por dois golos sem resposta, na ronda 33 do campeonato brasileiro, numa partida onde o treinador Abel poupou quase todos os habituais titulares. Após o encontro, o técnico português afirmou que seguiu um "plano", numa altura em que se aproximam grandes decisões.

"É preciso acreditar o que estamos a fazer. Há um ano ninguém tinha esperança nesta equipa e ganhámos dois grandes títulos, quando não davam nada por estes jogadores. Vou voltar a referir a todos: temos um plano, ou melhor, eu tenho um plano com meus jogadores e vamos segui-lo até ao fim, aconteça o que acontecer", afirmou aos jornalistas.

"Eu sou pago para tomar decisões, sei há quanto tempo estou aqui, o que nos trouxe até aqui e o plantel que tenho. Podem ter a certeza absoluta, temos um plano e vamos segui-lo até ao fim, aconteça o que acontecer", insistiu Abel, voltando a falar sobre o calendário.

"Temos um calendário de jogos seguidos e não faço milagres, não há magia. Da forma como está organizado o calendário, não há milagres. Sou pago para tomar decisões e sou eu que assumo a responsabilidade das minhas decisões", rematou.

Recorde-se que no dia 27 deste mês de novembro, o Palmeiras vai tentar revalidar o título de campeão da Libertadores, numa final com o Flamengo. No Brasileirão, ocupa o terceiro lugar, atrás do "Mengão" e do Atlético Mineiro, cada vez mais perto do triunfo na prova.