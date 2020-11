Abel Ferreira antes de defrontar Sá Pinto: "Portugueses são tão bons quanto os brasileiros"

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, estreia-se no Campeonato Brasileiro este domingo, contra o Vasco da Gama, de Ricardo Sá Pinto

No embalo do sucesso que foi a passagem pelo técnico Jorge Jesus pelo Flamengo, os treinadores portugueses vivem um período de alta no futebol brasileiro. A estrear-se à frente do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, às 19h deste domingo, ante o Vasco, Abel Ferreira evitou dar qualquer tom de superioridade aos profissionais europeus que estão a trabalhar no Brasil. A fim de evitar um ambiente de conflito com os colegas brasileiros, o comandante palmeirense minimizou a vaga portuguesa no país e procurou ser cordial, evitando polémicas.

"Os treinadores portugueses, eles são tão bons quanto os brasileiros, como são os espanhóis, os ingleses, os alemães, é tudo uma questão de estudo, de partilha. Costumo dizer que tiramos da nossa profissão o tempo que lhe dedicamos e acredito que quanto mais tempo dedicamos a nossa profissão, melhor iremos ser. Sabendo haverá sempre danos colaterais quanto te dedicas tanto tempo a tua profissão", disse.

Nesta época, quatro equipas da primeira divisão do Campeonato Brasileiro contaram com técnicos portugueses. Neste domingo, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, Abel Ferreira irá reencontrar o treinador Ricardo Sá Pinto, à frente do Vasco. Ambos trabalharam juntos no Sporting.

Além deles, o Santos contou brevemente Jesualdo Ferreira, já dispensado, enquanto Augusto Inácio esteve no Avaí, da segunda divisão nacional. Na quarta divisão, o técnico Daniel Neri, de Amarantes, comanda o Salgueiro, vice-líder do Grupo A3.

No encontro com Sá Pinto pelo Brasileiro, Abel não esquece a amizade com o colega de profissão, mas não pensa em outro resultado senão a vitória. "Dentro de campo, eu vou fazer tudo para, juntamente com meus jogadores, ganhar este jogo. Esta é minha função, é para isso que trabalhamos e em campo é cada um a lutar por si e é isso que espero", afirmou o treinador do Palmeiras.