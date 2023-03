Abel Ferreira ajudou o Palmeiras a bater uma marca histórica

O Palmeiras é o primeiro clube a qualificar-se para as semifinais do Paulistão em dez épocas seguidas

O Palmeiras bateu o São Bernardo no sábado e com esse resultado Abel Ferreira ajudou o clube a conseguir uma marca histórica: é o primeiro emblema a conseguir qualificar-se, dez épocas seguidas, para as semifinais do Campeonato Paulista.

Desde 1970 que o Paulistão tem fase a eliminar e o Palmeiras é o primeiro a chegar a esta fase dez vezes seguidas. Nas nove anteriores, o Palmeiras qualificou-se em cinco ocasiões para a final e em quatro foi eliminado.

Na próxima ronda o Palmeiras vai defrontar o Ituano, já no próximo fim de semana.