Abel Ferreira aborda o mercado após triunfo no início do campeonato grego

PAOK de Abel Ferreira venceu o Larissa por 1-0 antes de receber o Benfica na Liga Europa.

Melhorar no plano ofensivo: "A equipa mostrou solidez, criou oportunidades enquanto o adversário tentou tirar partido de alguns dos nossos erros. Acabou por ter uma oportunidade na primeira parte e outra na segunda, mas nós criámos muitas mais e podíamos ter feito mais golos. Estamos num caminho estável, somos defensivamente maduros mas procuramos ser mais agressivos no plano ofensivo".

Passos em frente: "O mais importante foi começar com uma vitória. Hoje demos passos em frente. No plano ofensivo criámos oportunidades e acredito que, se isso acontecer em todos os jogos, faremos mais golos. O nosso objetivo é fazer pelo menos mais um golo que o adversário. Com o Besiktas marcamos mais dois, hoje foi um"

Mercado: "Queremos melhorar a qualidade da equipa e este ano a janela de transferências está um pouco estranha, podendo alguém entrar ou sair até ao último minuto. Se vier alguém, terá de ser para melhorar o nosso nível. A equipa está bem, com muitos jovens da academia"

Cinco substituições: "É bom haver um grupo de 20 jogadores e que haja cinco substituições pois isso dá mais opções ao treinador. Mas paragens de jogo não acho bom. Quero dar os parabéns pelo nosso relvado, que nos ajuda muito pelo facto de a bola rolar bem"