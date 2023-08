Abel Ferreira: "A única equipa no Brasil que não está em crise é o Botafogo"

Declarações de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, após o empate 0-0 com o Atlético Mineiro, na madrugada desta quinta-feira, em jogo referente à segunda mão dos oitavos de final da Taça Libertadores. O Verdão seguiu em frente na prova, fruto da vitória (1-0) na primeira mão.

Passagem aos quartos de final: "O nosso adversário teve apenas dois dias de recuperação, e não acho justo. Tínhamos essa vantagem. Este jogo começou a ser ganho na partida contra o Fluminense. Não hoje, mas contra o Fluminense. Não achei aquele resultado justo, hoje também não. Achei que tínhamos de ganhar, mas o futebol é eficácia. Com a quantidade de oportunidades que tivemos, deveríamos ter feito golos, mas o futebol é assim. Dar os parabéns ao Atlético, ao Felipão, mas a nossa equipa mostrou que somos extremamente competitivos. Se não passássemos, estaríamos em crise. A única equipa no Brasil que não está em crise é o Botafogo. Temos ambições nesta competição e vamos fazer tudo o que pudermos para passarmos."

Contente com a exibição: "Digo muito aos meus jogadores que defender tem a ver com caráter e compromisso, e atacar tem a ver com organização. A missão do treinador é ensinar aos jogadores o jogo, a tática. A tática é responsabilidade do treinador, a parte física é dos jogadores, e o mental é 50/50. Os jogadores têm que correr bem sem a bola. A equipa esteve bem, com todo o respeito ao nosso adversário, eles tiveram apenas uma chance. No intervalo, poderíamos ter terminado com um ou dois golos de vantagem. Grande caráter da nossa equipa, falhámos apenas uma vez, estávamos preparados. Tivemos coragem, nunca abdicamos de jogar, de fazer o golo, esse era o nosso objetivo. Faltou apenas isso ao Palmeiras, fazer um ou dois golos."