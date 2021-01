Abel Ferreira: "A minha maior alegria não foi levantar a taça..."

Declarações do treinador vencedor da Libertadores na conferência de imprensa.

Abel Ferreira conquistou este sábado a Taça Libertadores, ao serviço do Palmeiras, depois de vencer o Santos por 1-0, golo de Breno nos descontos.

"Sinceramente a palavra que mais me passa pela cabeça é obrigado. Quero agradecer de forma especial e carinhosa aos jogadores, não há bons treinadores sem bons jogadores, sem bons homens", afirmou na conferência de imprensa.

"A caminhada, quem a começou foi o mister Vanderlei Luxemburgo. Quando pego na equipa o Palmeiras estava em todas as competições. Há coisas que valem mais do que títulos. A minha maior alegria não foi levantar a taça, foi ver os meus jogadores felizes, os funcionários felizes, perceber que todos eles vão receber um salário extra", apontou.

"Não podia deixar de dar uma palavra ao Santos, grande equipa, grande treinador. Mas fruto da equipa que acreditou mais, fruto da equipa mais organizada, graças à competência do Breno... Gosto de apostar nos jogadores que vêm de baixo, sei que vão dar a vida por uma oportunidade", disse ainda, mencionando o jogador que apontou o golo da vitória e que alinhava no segundo escalão brasileiro.

Abel Ferreira também recuou no tempo para lembrar clubes por onde passou. "A primeira coisa de que me lembrei foi da minha família e depois do primeiro título que ganhei, em 2011, pelos juniores do Sporting. Foi ali que tudo começou. Por isso agradeço a todos os jogadores que treinei, de forma muito especial a estes. Não me posso esquecer dos juniores do Sporting, dos da equipa B do Sporting, da equipa B e A do Braga, onde fizemos trabalho extraordinário. E do presidente do Braga, que me deu a oportunidade. Nunca na história do Braga alguém tinha apostado num treinador de formação, que não tinha feito nada na primeira divisão. Agradeço também ao dono do PAOK, que pagou uma fortuna para eu ir para lá sem nenhum título e que me vendeu porque eu pedi para que me deixasse vir para aqui", mencionou.