Abel: "A minha carreira de jogador comparada com a de Paulo Sousa..."

Declarações do treinador do Palmeiras após o empate em casa do Flamengo.

Em jogo antecipado da quarta jornada do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras empataram sem golos, no Maracanã, num jogo com dois treinadores portugueses no banco: Paulo Sousa e Abel Ferreira. Após o encontro, o ex-técnico do Braga elogiou o compatriota, lembrando os tempos de jogador.

"Admirei o Paulo [Sousa] quando era jogador, ele é mais velho do que eu uns dez anos. Eu sonhava em ser jogador e ele já jogava em grandes equipas. Tenho um respeito muito grande por ele pelo que foi como jogador e pelo que ganhou", começou por dizer.

"A minha carreira de jogador comparada com a dele fica a anos-luz de distância. Como treinador, ele fez uma caminhada fora do nosso país, mas não foi um duelo entre Abel e Paulo, foi um duelo entre duas grandes equipas brasileiras, que têm grandes jogadores", disse ainda.