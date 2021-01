Abel explicou sucesso dos treinadores portugueses e Jesus foi chamado à conversa

Pelo segundo ano consecutivo, um técnico português esteve à frente da equipa campeã da Taça Libertadores. Ao comando do Palmeiras, Abel Ferreira exaltou treinadores de Portugal, mas evitou comparações com Jorge Jesus.

No meio de um clima de muita festa, o técnico Abel Ferreira surgiu na conferência de imprensa após o título da Taça Libertadores, conquistado este sábado ao vencer o Santos por 1-0, no Maracanã.

Em 2019, Jorge Jesus conquistou a façanha pelo Flamengo. Em 2020, a taça ficou com o Palmeiras de Abel Ferreira. O internacional português atual campeão sul-americano, questionado sobre o sucesso dos treinadores portugueses, exaltou os compatriotas.

"Sei que vocês gostam muito de comparar, mas já vos disse que a grande diferença da escola portuguesa é que nós treinadores partilhamos conhecimento. Nós, constantemente, vamos a colóquios, telefonamos uns aos outros, mas cada um faz seu caminho", afirmou.

Em seguida, Abel Ferreira evitou comparações com o experiente Jesus. "Jorge Jesus tem sua forma de ser e estar completamente diferente da minha, uma forma de jogar completamente diferente da minha, uma equipa completamente diferente da minha e conseguiu ter sucesso. E eu com os meus jogadores, juntamente com minha equipa técnica... Aqui percebemos que havia muita matéria prima. E mais que isso: havia homens aqui, porque sem homens não se ganham títulos", disse.

Abel Ferreira, por fim, afirmou que os jogadores do Palmeiras acreditaram na ideia que ele implantou no clube e admitiu que o futebol apresentado no Maracanã não foi o melhor. "Não posso vender uma ideia se não acredito nela. E de uma forma muito simples, muito humilde, eles foram agarrando essa ideia. É verdade, não foi uma final brilhante por vários motivos. Primeiro, o calor; segundo, era um jogo só e sabíamos que a equipa que fizesse o primeiro golo sairia em vantagem. Mas o título veio e foi acima de tudo fruto de trabalho de muita gente. Quero agradecer de forma carinhosa especialmente a meus jogadores", finalizou.