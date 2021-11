Abel Ferreira: "Eu fico envergonhado quando vejo algumas imagens..."

Declarações do treinador do Palmeiras após o triunfo frente ao Santos, para o campeonato brasileiro.

Dando sequência ao bom momento de forma nas vésperas das grandes decisões, o Palmeiras de Abel Ferreira venceu no domingo o Santos (2-0) e recuperou o segundo lugar perdido na véspera para o Flamengo, que pode retribuir o "favor" caso vença a Chapecoense.

Frente a um adversário contra o qual só somou vitórias desde a chegada ao Brasil, incluindo na final da última Taça Libertadores, o treinador luso viu Rony e Raphael Veiga combinarem na perfeição para a conquista dos três pontos: cada um somou um golo e uma assistência.

No final do jogo, Abel elogiou a evolução do Verdão nos últimos encontros, mas também deixou um recado ao futebol brasileiro. "Durante esta semana deu para ver que os jogadores percebem muito melhor o jogo. Fiquei com a sensação que estamos a jogar cada vez melhor sem bola. Encaramos todos os jogos como finais e temos o pé no acelerador", elogiou.

"As pessoas não gostam que eu diga a verdade, mas isto é um jogo de futebol. Custa-me muito quando abro as notícias em Portugal e vemos imagens do futebol brasileiro tristes. Se queremos mudar a cultura do Brasil, é preciso melhorar a imprensa, os clubes, as mentalidades dos jogadores e dos dirigentes. Comportamento gera comportamento. Eu fico envergonhado quando vejo algumas imagens e as pessoas em Portugal me perguntam se quero continuar neste futebol. O futebol brasileiro tem muita qualidades. As pessoas têm de perceber que o Brasil é o país do futebol, é onde tem os jogadores de futebol. Temos de mudar o nosso comportamento e eu sou o primeiro", apontou.

A oito jornadas do final do Brasileirão, o Palmeiras segue a dez pontos do Atlético Mineiro que, ontem, venceu o dérbi de Belo Horizonte frente ao América. Arana, após assistência de Hulk, marcou o único golo do jogo.