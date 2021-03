Abel fala sobre a formação e lembra Benfica: "Aposta começou a ser feita sem critério..."

Treinador do Palmeiras enalteceu o trabalho da formação do clube, mas adotou um discurso cauteloso.

O Palmeiras entrou com um empate - 2-2 frente ao Corinthians - na edição de 2021 do Paulistão, num jogo que ficou marcado pela aposta num onze mais alternativo da parte de Abel Ferreira, técnico do Verdão.

A equipa tem a segunda mão da final da Taça do Brasil para jogar no domingo e essa é a prioridade do Palmeiras, pelo que a porta foi aberta à utilização de jogadores saídos da formação, como o médio Danilo. A propósito de uma eventual aposta em jovens, Abel Ferreira adotou um discurso cauteloso e até deu um exemplo português: o do Benfica.

"Uma palavra para toda a formação [do Palmeiras], parabéns aos treinadores e ao diretor, vocês sabem que eu gosto dessa parte. Além de grandes jogadores formam grandes homens", começou por enaltecer Abel, prosseguindo com um "recado" aos adeptos:

"Gostaria de saber como a massa associativa vai reagir quando, com o estádio cheio, o Danilo falhar três passes, como aconteceu hoje [quarta-feira]. Quero perceber se só vão estar com a equipa quando dermos goleadas ou se vamos estar juntos sempre. Estes miúdos vão falhar e eu também. Temos de ter calma. Venho de um país onde se aposta muito na formação, dou-vos o exemplo do Benfica e do Sporting. Se estiverem atentos, têm o caso daquilo que foi o Benfica no ano passado ou há dois anos, onde a aposta na formação começou a ser feita sem critério. Depois temos problemas", atirou o treinador luso, que lembrou ainda a passagem, já como técnico, pelas formações de Sporting e Braga:

"Eu vim da formação, fui um treinador de formação. Quero dar os parabéns a toda a estutura. São grandes jogadores e grandes homens. Cumprimentam-se sempre, isso é das coisas que mais valorizo, a educação. Fica o registo", rematou Abel.