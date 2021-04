Abel fala em "mais um sonho cumprido": "Trouxe a máquina fotográfica..."

Treinador português do Palmeiras mostrou-se impressionado com a grandeza do Estádio Monumental de Lima, no Peru.

O Palmeiras arrancou com uma vitória a participação na Taça Libertadores 2021, ao bater o Universitario por 3-2, no Peru e, na bagagem de regresso ao Brasil, o português Abel Ferreira levou algo mais do que os três pontos.

"É mais um sonho cumprido jogar neste estádio, fabuloso. Vou contar-vos: trouxe a minha máquina fotográfica, porque é um estádio fabuloso", explicou o treinador do Verdão, aludindo ao Estádio Monumental de Lima, capital do Peru.

O "anfiteatro" do Universitario é um dos redutos mais emblemáticos do futebol sul-americano e mundial e conta com uma capacidade superior a 80 mil espectadores. Na quarta-feira, por motivos já conhecidos, as bancadas estiveram despidas.