Abel explica o que é ter felicidade no jogo: "Às vezes é preciso fazer desenhos..."

Treinador português do Palmeiras fala em pessoas "mal-intencionadas", deixa um recado e explica o que é ter felicidade no jogo.

O Palmeiras de Abel Ferreira triunfou na madrugada desta terça-feira sobre o Cuiabá, 1-0. Após a partida, o treinador português deixou um recado aos "mal-intencionados", explicando o que é ter felicidade no jogo.

"Falei na competência do nosso adversário e na felicidade. E quando quiserem saber o que é a felicidade no jogo, basta ver o nosso golo hoje. Às vezes é preciso fazer desenhos para entenderem, a felicidade no jogo foi o que aconteceu no golo que fizemos", começou por dizer, explicando de seguida.

"O Mayke quer passar para a direita, a bola bate no jogador deles e isola o Veron. Isso é felicidade no jogo. Às vezes temos de fazer um desenho para as pessoas entenderem o que é felicidade. O golo que marcámos é exatamente isso", afirmou, concluindo com um recado:

"Isto era para dizer ao seu colega, que nem sei quem era, pensei que ele ia estar aqui hoje... Às vezes, quando somos mal-intencionados, dirigimos o que o outro está a dizer. Eu sou responsável pelo que digo, não pelo que escrevem sobre mim. Mas parabéns aos meus jogadores, voltámos a ser uma equipa competente e séria, e ganhar o jogo perante uma equipa que se fechou muito."