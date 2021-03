Abel explica o "Avanti, Palestra": "Depois do primeiro minuto não consegui ouvir-me mais..."

Os primeiros meses, de enorme sucesso, de Abel Ferreira no Palmeiras incluem uma expressão que se tornou famosa

No final de cada palestra no Palmeiras, Abel Ferreira - que concluiu os primeiros meses no clube com as conquistas da Libertadores e a Taça do Brasil -, deixava sempre o mesmo grito motivacional: "Avanti, palestra". A expressão tornou-se famosa, o clube ajudou na promoção, mas muita gente nunca percebeu como nasceu a frase.

"Foi algo genuíno. Desde o primeiro dia, não me pergunte o motivo. Não sabia o impacto que teria. Se me perguntar quando surgiu, posso dizer. Quando se entra na Academia, que é enorme, no fundo, tem essa frase, grande, "Avanti, Palestra". Bateu. Avanti! Foi surgindo ali... Uma vez, enviaram-me 30 minutos de Avanti, Palestra - produção da da TV Palmeiras - e depois do primeiro minuto não consegui ouvir-me mais (risos). Foi algo que saiu. Se não disser, já reclamam porque não falei (risos). São duas palavras que significam muito para os palmeirenses", explicou o treinador português na recente entrevista à SportTV Brasil.