Abel estreia-se a vencer no Brasileirão: ""Tem estrela"

Treinador português tem duas vitórias em dois jogos à frente do Palmeiras

Menos de dez dias após ser anunciado como novo teinador do Palmeiras e com apenas dois jogos à frente da equipa paulista, Abel Ferreira já começa a deixar as primeiras impressões nos media brasileiros. Após a segunda vitória pela equipa, este domingo, contra o Vasco da Gama, o treinador português teve opiniões positivos na imprensa do Brasil.

"Abel Ferreira tem estrela. O lance do penálti sobre o recém-entrado Lucas Lima começou com Willian que também acabara de entrar", destacou o blog do jornalista Juca Kfouri, um dos mais respeitados jornalista desportivo brasileiro.

Milton Neves, outro jornalista de grande alcance no Brasil, afirmou que "Abel Ferreira a conseguir dar sequência à boa fase alviverde". É de destacar que o Verdão chegou a sexta vitória seguida nesta época, o que permite a Abel um início com pouca pressão.

O site Lance! fez uma avaliação mais severa do treinador português e atribuiu-lhe a nota 6,5 pelo jogo. "Na estreia do português no Brasileirão, o Palmeiras sofreu muito para furar a retranca do Vasco, mas foi eficiente para não ser vazado e, com um golo de penálti, conseguiu sair com uma importante vitória", analisou.