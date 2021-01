Abel em grande: Palmeiras arrasa no dérbi paulista com o Corinthians

Triunfo da equipa orientada pelo português por quatro golos sem resposta.

O Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, recebeu e goleou o rival Corinthians (4-0), num encontro em atraso da 28.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, colocando-se a seis pontos do primeiro lugar.

No primeiro dérbi paulista do técnico português, o verdão resolveu o encontro nos primeiros 45 minutos, apesar de ter sido o arquirival a estar perto de se colocar na frente do marcador, quando o defesa Gil saltou entre os centrais para cabecear ao poste, na sequência de um pontapé de canto, aos 27 minutos.

O aviso ficou dado ao Palmeiras, que não poderia ter sido mais eficaz na resposta, no sintético do Allianz Parque, primeiro, pelo médio Raphael Veiga (34 minutos), e depois, mesmo em cima do intervalo (45), pelos pés do avançado Luiz Adriano.

Se a vantagem de dois golos já dava algum conforto, o terceiro tento e bis de Raphael Veiga, logo a abrir o segundo tempo (48 minutos), colocou um ponto final nas esperanças do Corinthians, que voltaria a consentir mais um golo e consequente novo "bis", desta vez do "capitão" Luiz Adriano (66).

O Palmeiras é quinto colocado, com 51 pontos, em 29 jogos, contra 52 do Flamengo (29 jogos), que venceu fora o Goiás por 3-0 e é quarto, 53 do Atlético Mineiro (29), terceiro, 56 do Internacional (30), segundo, e 57 do líder São Paulo (30).

O Corinthians, que terminou a partida com menos um elemento, devido à expulsão de Gabriel, aos 77 minutos, é nono classificado, com 42, e interrompeu uma série de sete jogos sem perder.

No dia 30 de janeiro, o verdão vai discutir a Taça Libertadores com o Santos, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, seguindo-se a final da Taça do Brasil, frente ao Grêmio, com a primeira mão a disputar-se em 12 de fevereiro e a segunda em 18.