Abel e uma substituição mal digerida: "Tenho de ver as imagens e conversar"

Treinador do Palmeiras questionado sobre a atitude de Dudu, substituído na partida da primeira mão das meias-finais da Libertadores.

O Palmeiras, equipa orientada por Abel Ferreira, empatou em casa sem golos frente ao Atlético Mineiro, na primeira mão das meias-finais da Taça Libertadores. O encontro também ficou marcado pela insatisfação de Dudu, uma das figuras do "verdão", com a substituição no segundo tempo: cara de poucos amigos e já no banco atirou com força as caneleiras para o relvado.

"Tenho de ver as imagens, mas ele deve ter ficado chateado com a exibição dele. Ele sabe que pode fazer mais, que pode criar mais, talvez tenha ficado chateado com o rendimento dele. Mas eu já disse, fruto de uma marcação muito apertada em cima do Dudu. O Mariano andava ao lado dele por todo o lado. Tenho de ver as imagens, o que ele fez, qual a intenção e conversar", comentou Abel Ferreira.

"Aqui ninguém está acima dos interesses da equipa, resolvemos conversando frente a frente. Acho que, como disse, saiu frustrado. Nas vezes que tentou desequilibrar, as coisas não se saíram bem", completou o treinador português.