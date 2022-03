Abel e uma reunião decisiva antes da renovação: "Ela disse uma frase e marcou-me"

As primeiras declarações do treinador do Palmeiras sobre a renovação de contrato até 2024.

Abel Ferreira renovou contrato com o Palmeiras até 2024 e, nas primeiras declarações sobre o novo vínvulo, destacou o empenho do clube para que o acordo entre as partes fosse prolongado.

"Se eu vim para o Brasil foi por responsabilidade do Galiotte [ex-presindete], e se eu continuo é por responsabilidade da Leila [atual presidente]. Ela fez um esforço muito grande. Tive apenas uma reunião com ela. Ela disse uma frase e marcou-me: 'Você só não fica no Palmeiras se não quiser'. Portanto, agradeço a confiança. Confio neles como eles confiam em mim. Não posso deixar de falar no Barros [diretor]. As pessoas não imaginam o que ele se dedica ao clube", afirmou o técnico português.

"A única coisa que eu posso prometer é que o Palmeiras, jogue onde jogar, com quem for, jogue para ganhar. Mas não vamos ganhar sempre. Não há equipas imbatíveis. Vamos perder. Vamos manter a toada. Quem defende este clube sabe que tem de jogar no limite. Os jogadores sabem disso. Essa renovação só acontece, também, fruto da qualidade, pela vontade dos nossos jogadores. Vocês dão muita importância ao treinador. Mas quem faz acontecer, os protagonistas, são os jogadores. E para eles também o meu muito obrigado", completou.

Abel é o maior campeão internacional do Palmeiras depois de ter conquistado a Taça Libertadores de 2020 e de 2021 e a Supertaça sul-americana de 2022, superando Luiz Felipe Scolari, que orientou a equipa na conquista da Taça Libertadores de 1999, até então o técnico mais titulado do clube.

Em pouco mais de 16 meses no comando técnico do "Verdão", Abel Ferreira supera Vanderlei Luxemburgo em finais disputadas, nove, já contando o Campeonato Paulista de 2022, com quatro títulos (também conquistou a Taça do Brasil de 2020) e quatro segundos lugares até agora, estando apenas atrás do recordista "Felipão", com 10 (cinco títulos e cinco segundos lugares).

O português é ainda o sexto treinador na história do Palmeiras a atingir mais de 100 jogos em apenas uma passagem pelo clube "alviverde", igualando os feitos de Scolari, Vanderlei Luxemburgo, Brandão, Rubens Minelli e Gilson Kleina.

Desde a sua estreia no banco do Palmeiras, em 5 de novembro de 2020, Abel Ferreira somou 124 jogos, com 69 vitórias, 27 empates e 28 derrotas.

Caso cumpra o novo contrato até o final, Abel tornar-se-á também no técnico com maior longevidade à frente do Palmeiras.