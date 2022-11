Abel e um grupo de trabalho vencedor: "Não sei se existe no Brasil uma equipa que ganhou tanto"

Declarações do técnico português, após a materialização do título de campeão brasileiro por parte do Palmeiras, nesta última terça-feira

Grupo vencedor: "Acima de tudo, um sentimento de orgulho e honra por pertencer a este grupo de trabalho, de grandes homens. Disse que este grupo foi montado para fazer história, não sei se existe no Brasil uma equipa que ganhou tanto e este grupo vai sempre procurar mais. É um grande orgulho fazer parte deste grupo"

O que pode mudar: "Uma equipa que bateu os recordes que bateu, que foi eliminada da Taça (do Brasil) como foi, que fez uma grande Libertadores, não vou virar as costas a estes jogadores. Uma ou duas mexidas que irão acontecer são pelas saídas, como o Scarpa e quem quer jogar mais. Para cada saída, teremos uma entrada. As medidas serão sempre a partir das saídas ou se vender, se não houver vendas não haverá mexidas."

Palavras para a formação: "Tudo que fizemos foi muito bem feito. Parabéns ao treinador da formação só nós soubemos o que tivemos de fazer para renovar-lhe o contrato. O Endrick é um jogador fora da caixa, muito educado e não é necessário dizer muita coisa. Tivemos uma conversa e disse para nunca esquecer de onde veio, se tiver isso na mente terá um futuro risonho."