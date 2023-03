O Palmeiras vai defrontar o Água Santa na final do Campeonato Paulista, a duas mãos. Treinadores das duas equipas deram conferência conjunta

O Palmeiras vai defrontar o Água Santa na final do Campeonato Paulista e Abel Ferreira e Thiago Carpini, técnicos das duas equipas, deram uma conferência conjunta na qual se elogiaram mutuamente.

"A única obrigação do Palmeiras é dar o seu melhor para vencer. Em relação ao favoritismo, isso nos dá zero pontos, zero vitórias e zero títulos. O meu trabalho é com os jogadores em campo. [O Água Santa] Chega por mérito, como pensaram e acreditaram contra o São Paulo e Bragantino, eles têm a legítima ambição de querer fazer o mesmo contra o Palmeiras. O futebol é mágico por isso. Jogamos com o São Bernardo e com o Ituano e vimos as dificuldades que nos criaram. É o jogo da carreira deles para conseguirem novos contratos, estão na final por mérito. Quero dar os parabéns ao Água Santa pela trajetória deles. Gosto muito do trabalho dele [Thiago Carpini] e não é por acaso que está na final. Às vezes gostam mais de dar demérito ao Bragantino ou ao São Paulo do que dar mérito ao clube pequeno. Eu já treinei também clubes pequenos e sei do que estou a falar. Gosto do trabalho dele, gosto da forma como trabalha as equipas, equipas com alternância tática", disse, primeiro, Abel Ferreira.

Abel Ferreira, recorde-se, passou pelos juniores do Sporting, equipas B de Sporting e do Braga, e equipas principais do Braga, PAOK e Palmeiras.

