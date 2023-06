Abel e o não cumprimento a Luís Castro: "Que isso fique claro"

Declarações do treinador do Palmeiras, no final do encontro com o Bolívar (4-0), referente à sexta e última jornada da fase de grupos da Libertadores. Tema do não cumprimento ao compatriota Luís Castro foi um dos abordados

Polémica com Luís Castro: "Sempre que acaba o jogo eu saio na direção do túnel, desde que cheguei ao Palmeiras. Que isso fique claro. Para aqueles que fazem um jornalismo raso, eu faço sempre isso. Para que ninguém tenha dúvidas. Eu cumprimento o meu adversário, às vezes no início, mas no fim saio sempre. Essa era a introdução que queria fazer para o jornalismo mais raso e alguns comentadores mais rasos. Não criem polémica onde não existe."

Triunfo que valeu liderança do grupo da Libertadores: "A responsabilidade da vitória é total dos jogadores. Encontraram o caminho e conseguiram fazer os golos. O que eu gosto nesta equipe é o caráter. Os mesmos que perderam no fim de semana fizeram quatro golos e podiam ter feito oito. Parabéns aos meus jogadores por terem feito uma grande partida, numa noite magnífica. É preciso enaltecer todo o grupo."

Suposto mau momento: "Eu peço aos meus jogadores para não darem ouvidos ao que a imprensa diz. Precisamos de nos blindar. Sabemos o que queremos, sabemos o que precisamos. Precisamos de ter calma neste momento. Após a partida do Botafogo, quem viu o jogo e referiu que nós jogámos mal e o Botafogo bem não sabe do que está a falar. O Palmeiras é muito grande, não é o maior em termos de números, mas somos barulhentos."