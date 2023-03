"Abel é como Cristiano Ronaldo, com a mesma ideia, é incrível"

Murilo, autor do golo que colocou o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, com comparação curiosa

O defesa central do Palmeiras Murilo marcou no fim de semana o golo do triunfo sobre o Ituano, que colocou o clube na final do Campeonato Paulista contra o Águas Santas, e em entrevista ao Globoesporte falou de Abel Ferreira... e Cristiano Ronaldo.

"O Abel é muito diferenciado. Ele quer a cada dia ser melhor e, não sei porque, talvez por serem portugueses, mas o Cristiano Ronaldo... a mesma ideia, incrível. De querer sempre evoluir, crescer. E ele passa para nós. Assimilamos bem, pelos profissionais que temos no Palmeiras. Já está na história e quer conquistar ainda mais. Este é o diferencial para querermos evoluir", apontou o defesa de 25 anos que Abel recrutou em 2022 no Lokomotiv.

Ausente da convocatória de Ramon Menezes para a seleção do Brasil, não desiste do sonho: "A Seleção é um sonho, estou trabalhando a cada dia para realizar este sonho. Nunca falei para ninguém, mas vou falar para vocês. Quando eu era pequeno, falei que ia fazer várias coisas pelo meu pai. Que iria ser profissional, dar um sítio e quando virar jogador, dar condições para ele nunca mais trabalhar e me ver com a camisa da seleção. Falta isso. Vou lutar para proporcionar isto a ele. Ele diz que ainda vai me ver com a camisa da Seleção para realizar este sonho."