Abel e as declarações de Luís Castro: "Quando ele era treinador do meu Penafiel..."

Declarações do treinador do Palmeiras, no final do encontro com o Bragantino (1-1), referente à sexta jornada do Brasileirão

Abel Ferreira comentou as palavras de Luís Castro, treinador do Botafogo. O técnico do Palmeiras pediu aos observadores do futebol brasileiro que entendessem o discurso do compatriota.

"Mandei-lhe uma mensagem particular. Quando ele era treinador do meu Penafiel, eu ainda era apanha-bolas. Fiquei muito contente com o que disse. Espero que alguns de vocês entendam a profundidade das palavras dele. Os trabalhos longos têm a ver com quem manda. Tenho de dar os parabéns ao presidente dele. Mesmo que fiquem dez anos no clube, só um vai ganhar, e é isso que não entendem aqui. Todos querem ser campeões, mas só um vai ser", afirmou, no final do encontro com o Bragantino (1-1).

Luís Castro, recorde-se, tinha lamentado as muitas críticas que tinha recebido quando o Botafogo estava numa má fase.

"Querem melhorar o futebol brasileiro? Destaquem o que há de melhor no futebol brasileiro. Sou ser humano, erro como os outros. Não posso errar? Noutros trabalhos as pessoas erram uma, duas ou três vezes e ninguém diz que têm de ser afastadas. E aqui têm que me afastar. Deem tempo aos treinadores também. Não é no Botafogo, é em todos os clubes. Deem tempo como dão a muito de vocês que vão para as profissões e erram uma, duas, três vezes e continuam nos cargos e depois são grandes jornalistas, médicos ou engenheiros. Não é para mim que quero tempo, deem tempo ao futebol", atirou o atual líder do Brasileirão.

Com o empate diante do Bragantino de Pedro Caixinha, o Palmeiras pode terminar a jornada do Brasileirão a quatro pontos do Botafogo.