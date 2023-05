Abel e a liderança do Palmeiras: "Somos uma máquina de trabalho"

Declarações do técnico do Palmeiras, no final do encontro com o Grémio (4-1), referente à jornada cinco do Brasileirão

Palmeiras, uma máquina de trabalho: "Máquina para mim é trabalho. Máquina é sinónimo de trabalho, somos uma máquina de trabalho que sabe lidar com as adversidades com muito equilíbrio. Acima de tudo, peço aos jogadores que cada um trabalhe com os recursos que tem. Os nossos adeptos vão reconhecer o trabalho e o resultado passará a ser fruto disso. São apenas três pontos."

Eficácia contra o Grémio: "Os treinadores querem sempre a sua equipa a top, mas o futebol não é isso. É irregularidade por vários motivos, condições do relvado, jogadores. Acho que fizemos um jogo consistente, fomos uma equipa que procurou sempre a baliza do adversário. Fizemos um bom primeiro tempo, futebol é eficácia e nós, na primeira parte, criámos 11 oportunidades, o nosso adversário três e o futebol é assim. No intervalo, não disse nada demais aos jogadores, apenas que mantivessem a calma e a intensidade e continuassem naquele ritmo porque, seguramente, iríamos criar oportunidades. Era continuar a dar o nosso melhor. Conquistámos uma boa vitória."

Leia também Ciclismo João Almeida no final da quinta etapa do Giro: "Perdi quatro anos de vida..." Declarações de João Almeida à comunicação da UAE Emirates, após a quinta etapa do Giro, tirada marcada por várias quedas e muita chuva. "Foram quatro horas de corrida e eu perdi uns quatro anos de vida", disse o português, quarto classificado na geral.

Opções e dores de cabeça: "Se pudesse, colocaria os 23 para jogar, mas não posso. São regras, só podem jogar 11 e só posso colocar cinco .A minha função é tomar decisões e o importante é que eles respeitem."