"Abel diz-me que tenho que andar sempre com a corda ao pescoço"

Gabriel Menino marcou os dois golos com que o Palmeiras deu a volta à final do Paulistão, contra o Água Santa, e falou da relação com o técnico português

O Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista e Gabriel Menino foi protagonista, marcando os dois primeiros golos do jogo (terminou 4-0), que serviram para a equipa orientada por Abel ferreira dar a volta à final contra o Água Santa.

Em entrevista a Seleção Sportv, Gabriel Menino falou da relação com Abel: "O Abel é fantástico, não tenho nada a apontar. Ajuda-me muito. Ele disse que precisávamos fazer a mesma coisa, mas um pouco melhor. E fizemos isso trazendo mais um título para casa".

Menino foi ainda mais longe, fazendo comparações com o tempo que passa com a família e abordando as lições de Abel: "Eu acho que às vezes nos jogos e nos treinos fico muito disperso. Por isso ele diz que tenho que andar com a corda no pescoço sempre para ficar atento. Ele conhece-me mais que minha família, estou mais tempo com ele que com a família, tenho que melhorar. Ontem no jogo dizia que precisava estar atento, realmente tenho que melhorar nesse aspeto e ele vai ajudar-me bastante."