Abel desmente interesse em "vizinho" e fala da longevidade: "Guardiola disse o segredo..."

Declarações de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, após o triunfo (4-2) sobre o Tombense, após reviravolta, na primeira mão da terceira fase (16 avos de final) da Taça do Brasil

Interesse em Luan? "Não, é tudo mentira. Não queremos o Luan, ele não vai 'pular o muro' enquanto eu for o treinador. Lembramo-nos dele [da final do Campeonato Paulista de 2021], fez uma marcação individual no Veiga o jogo todo. Para o agente dele, acredito que seja bom ter noticias no jornal: 'o vizinho quer'. Sei como funciona isso."

Plantel completo? "A presidente foi muito clara, acredito que não entra mais ninguém. Mas estamos sempre atentos, é a nossa função, como fizemos com Ríos."

Longevidade no comando técnico: "Guardiola disse recentemente o segredo: estou aqui porque ganho. É assim que funciona no futebol. Gosto de treinar e de jogar para resultados. Sou o mais longevo porque ganho. Não sei qual é o tamanho do meu crédito, mas todos os dias sinto a necessidade de provar o lugar que ocupo."

Teimosia? "Não sou teimoso, sou bem flexível e quando sinto que não dá, eu troco. E quando sinto que há potencial e margem, como nestes jovens... Entendo que os adeptos às vezes não têm muita paciência, mas esta equipa tem mostrado que somos merecedores de crédito e conquistamos isso."

Força dos adeptos: "Confesso, sou ser humano, tenho dúvidas, tenho medo. Quando começou o ambiente [na final do Campeonato Paulista], o barulho, é impossível: "vamos atropelar". Precisamos de facto de um 12.º jogador e os adeptos têm estado lá. Somos a equipa da reviravolta, a equipa do amor, é quase um gatilho mental."

Leia também FC Porto "O FC Porto prova sempre que não há impossíveis, muita coisa pode acontecer" Desde os Estados Unidos, Herrera vibrou com novo triunfo portista na Luz, que reabre a discussão pelo título. Numa entrevista com um momento de introspeção, o mexicano revela a importância de ter sido campeão antes de partir, bem como recorda a fase em que era contestado e assobiado pelos adeptos