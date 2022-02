Abel desceu do autocarro para oferecer casaco a adepta do Palmeiras em lágrimas

Treinador do Palmeiras agradeceu o carinho dos adeptos.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, já depois de aterrar no Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos, desceu do autocarro do Palmeiras para entregar o seu casaco a uma adepta lavada em lágrimas e agradecer o apoio dos adeptos.

"Após o desembarque da nossa delegação no aeroporto de Guarulhos, Abel Ferreira desceu do autocarro para dar o seu casaco a uma adepta que estava a e agradeceu o apoio e o carinho", escreveu o clube nas redes sociais.