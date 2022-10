Abel sugere documentário e diz: "Os deuses não estavam connosco"

Declarações do treinador português após o nulo entre Palmeiras e São Paulo.

O Palmeiras, comandado pelo português Abel Ferreira, empatou 0-0 com o São Paulo, num jogo em que falhou um penálti e terminou com mais dois futebolistas em campo, diluindo a vantagem no topo do campeonato brasileiro.

O São Paulo travou o Palmeiras, que tem 68 pontos, agora mais oito sobre o Internacional, segundo, que se impôs por 1-0 no terreno do Botafogo, de Luís Castro.

"Os deuses do futebol não estavam connosco hoje. O futebol é isto, é mágico por outros fatores e quando não dá, temos de seguir em frente. Pela quantidade de chances que criámos, devíamos ter vencido. É duro, triste, a minha equipa estava triste no final, mas temos de trabalhar. Não há outra solução", afirmou o técnico português.

Com seis jornadas pela frente, o Palmeiras tem ainda uma vantagem confortável. "Um jogo de cada vez. Esta semana como foi maior, tive tempo para assistir a um filme brasileiro de 2002. Assistam ao Brasil 2002 [documentário da Netflix que mostra os bastidores da seleção brasileira que conquistou o Mundial desse ano], se quiserem saber como olhar para a imprensa brasileira e a gestão de expectativas. Queríamos vencer, não conseguimos e agora vamos descansar e corrigir o que temos de melhorar, para que os jogadores aumentem o seu rendimento. Eles entregam-se, mas precisamos de mais inspiração e criatividade, porque isso eles têm. Depois é jogo a jogo, sabemos o quanto é difícil o campeonato, é jogo a jogo, mas entramos na competição para ganhar. Quando vai ser? Quando Deus quiser", vincou.