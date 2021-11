Abel de novo em estado de graça e futura presidente com ideia firme

Candidata única às eleições de dia 20, Leila Pereira crê que o treinador é a melhor opção para o Palmeiras.

Vindo de quatro vitórias consecutivas no Brasileirão, que lhe valeram a aproximação ao líder Atlético Mineiro, Abel Ferreira entrou no mês que será palco da final da Taça da Libertadores - joga com o Flamengo no próximo dia 27 - em novo estado de graça no Palmeiras e até a relação difícil mantida com as principais claques do clube parece estar amenizada.

Face ao ambiente desanuviado e à boa resposta da equipa na altura em que se aproximam todas as decisões, a Direção do emblema paulista já projeta o futuro e está determinada a convencer Abel a cumprir o contrato válido até dezembro de 2022, algo que não é líquido face ao desgaste que o timoneiro do Verdão tem sofrido nos últimos meses.

Segundo informação avançada pelo portal "Globoesporte", Leila Pereira - candidata única às eleições do próximo dia 20 - acredita que o treinador português é a melhor opção para o futuro e estará a ponderar apresentar-lhe uma proposta para renovar o contrato com o objetivo de o segurar face ao esperado interesse de outros emblemas.

Contratado a 30 de outubro de 2020 para o lugar de Vanderlei Luxemburgo, Abel conquistou as taças Libertadores e do Brasil no espaço de um ano, garantindo a sua entrada no olimpo dos treinadores do Palmeiras. No passado sábado, quando cumpriu o primeiro aniversário no clube, o técnico não evitou as lágrimas após ser alvo de uma homenagem por parte dos funcionários do clube.