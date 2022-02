Abel convida Guardiola após erro: "Como sei que gosta de conhecer pessoas novas e eu também..."

Treinador do Palmeiras em antevisão à final do Mundial de clubes, frente ao Chelsea, agendada para as 16h30 de sábado.

Erro de Guardiola [referiu-se ao River Plate, em vez do Palmeiras, como vencedor da Taça Libertadores]: "Os europeus conhecem muito bem a América do Sul, tanto que compram em grande quantidade. Sei do que está a falar, do Guardiola. Admiro muito o Guardiola, acredito que não tenha tempo, porque está muito focado em ganhar a Liga dos Campeões, porque é das melhores equipas da atualidade. Eu convido-o a ver o jogo e a conhecer o Palmeiras. Ele tem um jogador que comprou ao Palmeiras (Gabriel Jesus), e posso dizer-lhe para estar atento, que temos mais e de grande qualidade."

Convite a Guardiola: "Como sei que ele gosta de conhecer pessoas novas e eu também gosto, se ele um dia puder almoçar ou jantar comigo, vai ser um gosto para trocarmos umas ideias e ver se aprendi alguma coisa."

Chelsea favorito: "O Guardiola ainda ontem, ou há dois dias, disse que o Chelsea era uma das melhores equipas do mundo, porque ganhou a Liga dos Campeões. É a segunda no campeonato onde compete contra o Manchester City a voar."