Abel conquista mais um título: "Falei em vergonha, foi mesmo para lhes tocar no ego"

Depois da derrota na primeira mão, a vitória caseira, por 4-0, permitiu ao Palmeiras conquistar o 25º título estadual do seu historial, sendo este o terceiro Paulistão consecutivo para a equipa treinada por Abel Ferreira. O português, natural de Penafiel, passa a ser o treinador estrangeiro com mais títulos conquistados no Palmeiras

Sobre o título no Paulistão: "Agradecer do meu coração a toda essa 'torcida'. O que eu sinto eles sentem. Dedico de forma especial e carinhosa aos adeptos que vieram hoje, ajudaram-nos mais uma vez. É a equipa da virada, do amor. Espero que um dia, mais tarde, além de caracterizar essa equipa como terceira academia, que seja a equipa do amor e da virada, é uma palavra que gosto. É isso que sinto na Academia mesmo nas derrotas".

A atitude do Palmeiras: "Às vezes nós temos que perder, e perder às vezes faz-nos baixar a terra, faz-nos perceber que não somos invencíveis e que temos que ser humildes e competitivos. E mesmo assim vamos perde. como perdemos na Bolívia".

Sobre o jogo: "Nós tivemos que fazer escolhas para estar hoje aqui com esta energia toda e passar por um Água Santa muito bem organizado e muito bem orientado. Teria que ser assim, teríamos que guardar todas as nossas energias para este jogo. E mais uma vez de reviravolta, de quatro... Parabéns aos meus jogadores"

O que disse e a vergonha: "É verdade que no último jogo falei em vergonha, foi mesmo para lhes tocar no ego. Tudo que eu faço e digo tem intenções por detrás. Acho que perceberam a mensagem. Se no último jogo disse a palavra vergonha, acho foi a primeira vez que o fiz com uma grande intenção. É um orgulho muito grande ser treinador deste grupo".