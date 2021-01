Abel completa dois meses no Palmeiras com números idênticos aos de Jorge Jesus

Tal qual Jorge Jesus no Flamengo, Abel Ferreira, em 17 jogos no Palmeiras, soma 11 vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Classificado para a final da Taça do Brasil, meia-final da Taça Libertadores e na luta pelas primeiras posições do campeonato brasileiro. Assim se completam este sábado dois meses de Abel Ferreira no comando técnico do Palmeiras.

A viver, talvez, o melhor momento da carreira, o treinador acumula números expressivos na equipa brasileira. A esta altura, idênticos ao de Jorge Jesus no Flamengo, em 2019.

Abel chegou a São Paulo a 2 de novembro. Desde então, esteve à frente da equipa em 17 jogos. Conquistou 11 vitórias, quatro empates e duas derrotas. Aproveitamento de 72,5%. Coincidentemente, nos primeiros 17 jogos no Flamengo (em dois meses e meio), o português Jorge Jesus teve números absolutamente iguais.

A favor de Abel Ferreira está a invencibilidade nos "mata-matas", diferente de Jorge Jesus, eliminado nos quartos de final da Taça do Brasil face ao Athletico nas primeiras semanas de trabalho, Abel acumula qualificações.

Na Taça do Brasil, eliminou o América-MG esta semana e está na final do torneio contra o Grémio. Antes, já havia eliminado o Bragantino e o Ceará. Na Taça Libertadores, segue a todo vapor o maior sonho do Palmeiras na temporada: eliminou o Delfín, do Equador, nos oitavos de final, e Libertad, do Paraguai, na fase seguinte. Para ir tão longe como o compatriota Jorge Jesus, campeão da Libertadores, precisará de superar o River Plate na meia-final. Feliz com a fase, Abel enaltece o trabalho coletivo no clube.

"Fruto de muito trabalho, de muita gente, dos jogadores, de muitos departamentos, que nos proporcionaram logística fantástica. Os jogadores sentem isso, essa responsabilidade de ganhar. Logicamente demos essa alegria aos nossos adeptos, mas ainda não ganhamos nada, eu não sou muito de celebrar, também não sou de ficar muito triste, vocês não vão ver-me celebrar muito. O caminho é seguir em frente, valorizar acima de tudo o trabalho", afirmou Abel Ferreira.

Vivendo o auge da carreira à frente do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira está a conseguir números expressivos no Brasil, apesar de muitos percalços. Sofreu com um surto de covid-19 no plantel (mais de 20 jogadores foram infetados). Em seguida, o próprio treinador ficou doente com o vírus e acompanhou treinos e jogos, de longe, num hotel, com todo aparato tecnológico fornecido pelo clube. Além disso, já foi expulso por protestos (revoltou-se com o árbitro).

No campeonato brasileiro, a competição mais improvável para o Palmeiras, a equipa ocupa o sexto posto, com 44 pontos - 12 a menos que o líder São Paulo - e tem poucas chances de chegar ao título. Luta, entretanto, para entrar na zona de qualificação para a Libertadores (qualificam-se diretamente os quatro primeiros colocados). Apenas um detalhe para uma equipa que tem em simultâneo três competições e para um técnico que vive um início tão promissor, o qual lhe rende imensos elogios no Brasil.

Desempenho de Abel Ferreira no Palmeiras

17 jogos

11 vitórias

4 empates

2 derrotas

32 dois golos marcados

10 golos sofridos

72,5% de aproveitamento