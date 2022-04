Abel coleciona títulos a ritmo impressionante no Palmeiras: um a praticamente cada 100 dias

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Treinador português leva já cinco troféus conquistados ao leme do "Verdão", desde a sua chegada em 2020.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, conquistou recentemente o Campeonato Paulista, ao golear no domingo o São Paulo, por 4-0, na segunda mão da final da prova. Com a vitória, o treinador português somou o quinto título ao leme do "Verdão", cargo que assumiu em outubro de 2020.

O técnico luso ficou a apenas um troféu de igualar Luiz Felipe Scolari como o segundo treinador com mais títulos na história do clube, podendo ainda alcançar o líder, Vanderlei Luxemburgo (oito), caso consiga conquistar o Brasileirão, Libertadores e Taça do Brasil em 2022.

De recordar que Abel renovou recentemente pelo emblema brasileiro, tendo contrato válido até ao final de 2024, pelo que tem tempo de sobra para tentar aumentar as suas marcas.

O treinador português conquistou um título a praticamente cada 100 dias no comando técnico do Palmeiras, pelo que, a continuar neste ritmo, não demorará a subir na lista de treinadores com mais títulos conquistados pelo clube.