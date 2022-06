"Abel chamou cego ao árbitro, insultou-o de tudo quanto é nome e não aconteceu nada"

Duras críticas de Jorginho, treinador do Atlético Goianense, a Abel Ferreira, técnico do Palmeiras.

O treinador do Atlético Goianense, Jorginho, deixou duras críticas a Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, após a derrota frente ao "Verdão", por 4-2. O técnico explicou uma situação que ocorreu durante o jogo e garante que o português faltou ao respeito ao árbitro.

"Lamento muito um acontecimento durante o jogo, uma discussão minha e do meu auxiliar técnico com o pessoal do Palmeiras. Eu sou muito respeitador, principalmente com árbitros, mas eles estão a faltar ao respeito aos árbitros. Chamou cego ao árbitro, insultou-o de tudo quanto é nome, bateu palmas e não aconteceu absolutamente nada", começou por revelar na sala de Imprensa após a partida.

"Eu relatei isso ao árbitro. Não é justo, o meu auxiliar levou cartão, o auxiliar do Palmeiras levou cartão e quem deveria ter sido expulso era o Abel. E já não é a primeira vez que ele é expulso. Eu respeito-o como treinador, tem feito um grande trabalho, está de parabéns por ser bicampeão da Taça Libertadores, tem feito um trabalho maravilhoso. Mas tem de existir respeito comigo, com a minha equipa, com o árbitro", continuou.

"Quero deixar muito claro que o que aconteceu foi que nós pedíamos uma punição severa e não houve uma punição por parte da arbitragem, porque o quarto árbitro não relatou para o árbitro o que o Abel fez. Lamento muito, porque não pode acontecer este tipo de falta de respeito com o árbitro e automaticamente com a minha equipa. Tem de haver um cuidado maior em relação a isso, não é à toa que não só o Abel mas toda a equipa técnica tem sido expulsa constantemente, porque falta ao respeito. Quando bates palmas aos árbitros, estás a querer gozar com ele", disse ainda Jorginho, antes de concluir, considerando que as suas palavras vão passar como sendo "o choro do perdedor":

"É uma coisa que me revolta, como treinador, como brasileiro, porque vem para o nosso país e está a desrespeitar o nosso país, os nossos árbitros, dizendo que ele é cego, chamando-o de tudo quanto é nome, e nada aconteceu. Mas tudo bem, eu perdi o jogo, vai passar como o choro do perdedor, as coisas passam e não acontece nada."