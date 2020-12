Abel: "As pessoas acham que os líderes não têm medo. Eu tive medo na primeira noite"

Treinador português aborda os dias em que enfrentou a covid-19.

Abel Ferreira recuperou da covid-19 e já se sentou no banco de suplentes na partida com o Libertad, que garantiu a passagem do Palmeiras às meias-finais da Taça Libertadores. Após o jogo, o treinador português comentou os dias em que enfrentou a doença e admitiu que teve receio.

"Vou dizer exatamente o que senti. Na pimeira noite tive medo. As pessoas acham que os líderes não têm medo. Eu tive medo na primeira noite. O vírus tem formas diferentes de reagir nos corpos. Eu não queria dormir na primeira noite. Felizmente, a partir da segunda noite, deixei de ter febre, comecei a ficar normal. Foram dez dias muito tranquilos", afirmou aos jornalistas.

"Todas as pessoas do clube ligavam-me a perguntar se precisava de algo, estive sempre acompanhado. As pessoas do hotel foram super simpáticas comigo, eu que fazia limpeza e tudo, era bom para passar o tempo. Por outro lado, tenho que dizer que tenho uma equipa técnica altamente competente que trabalha comigo. Eu tenho uma equipa de treinadores, não são auxiliares. Fiquei presente através dos meios que temos, o clube forneceu-me tudo o que precisava para ficar perto dos jogadores. Tive reuniões virtuais, faltou o contato, mas tudo o resto esteve lá. Os jogadores sabem o que precisam fazer, há momentos no jogo que não precisam de um treinador para jogar", disse ainda.